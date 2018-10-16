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У Відкритому чемпіонаті України Героїв АТО зіграла 41 команда і сотні бійців - Павелко

Київ • УНН

 • 9321 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні в Харкові завершився фінал першого Відкритого чемпіонату України Героїв АТО. Участь у ньому взяла 41 команда з усіх регіонів України. Про це на сторінці в Facebook повідомив президент ФФУ Андрій Павелко, передає УНН.

За його словами, в турнірі протягом 6 місяців взяли участь сотні гравців.

"6 місяців найцікавіших матчів, зустрічей хороших друзів і взаємна підтримка бойових побратимів! Незабутній чемпіонат справжніх Героїв! Вітаю переможців змагань - команду ФК "Кропивницький" і величезне спасибі всім учасникам турніру за красивий футбол, Ваш подвиг і захист України! Слава Героям України!!!" - написав Павелко.

Як писав УНН, раніше ФФУ і Нацрада спортивної реабілітації захисників домовилися про щорічні турніри "Кубка Нескорених".

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