У Відкритому чемпіонаті України Героїв АТО зіграла 41 команда і сотні бійців - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні в Харкові завершився фінал першого Відкритого чемпіонату України Героїв АТО. Участь у ньому взяла 41 команда з усіх регіонів України. Про це на сторінці в Facebook повідомив президент ФФУ Андрій Павелко, передає УНН.
За його словами, в турнірі протягом 6 місяців взяли участь сотні гравців.
"6 місяців найцікавіших матчів, зустрічей хороших друзів і взаємна підтримка бойових побратимів! Незабутній чемпіонат справжніх Героїв! Вітаю переможців змагань - команду ФК "Кропивницький" і величезне спасибі всім учасникам турніру за красивий футбол, Ваш подвиг і захист України! Слава Героям України!!!" - написав Павелко.
Як писав УНН, раніше ФФУ і Нацрада спортивної реабілітації захисників домовилися про щорічні турніри "Кубка Нескорених".