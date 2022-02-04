В Верховном Суде заявили, что с их площадки исчезло около 70 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве с площадки Верховного суда Украины исчезли 68 автомобилей на сумму более 12,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВС.
Цитата
“В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, которые принадлежали Верховному Суду Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что Верховный Суд Украины, выявив такие обстоятельства, сообщил Национальную полицию Украины о возможном правонарушении.
Дополнение
В Западном апелляционном суде города Львов грабитель проник в служебное помещение суда, и украл личное имущество в судьи.