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15 марта, 19:03 • 105722 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140947 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121948 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115576 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104047 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101087 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91434 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Верховном Суде заявили, что с их площадки исчезло около 70 автомобилей

Киев • УНН

 • 26396 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве с площадки Верховного суда Украины исчезли 68 автомобилей на сумму более 12,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВС.

Цитата

“В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, которые принадлежали Верховному Суду Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Верховный Суд Украины, выявив такие обстоятельства, сообщил Национальную полицию Украины о возможном правонарушении.

Дополнение

В Западном апелляционном суде города Львов грабитель проник в служебное помещение суда, и украл личное имущество в судьи.

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