У Львові з кабінету судді грабіжник вкрав 120 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Західному апеляційному суді міста Львів грабіжник проникнув у службове приміщення суду, та вкрав особисте майно в судді. Про це інформує пресслужба Західного апеляційного суду Львова, передає УНН.
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“В ніч на 18 січня 2022 року невідомою особою здійснено проникнення в службове приміщення Західного АГС та крадіжка особистого майна, яке відображено у декларації про майновий стан і доходи. За фактом проникнення поліцією відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як повідомили журналісту УНН у поліції Львівщини, мова йдеться про велику суму - 120 тисяч доларів.
“Викрадено 120 тисяч доларів готівки з кабінету судді. Наразі відкрито провадження, встановлюються обставини”, - повідомило у поліції.
Додамо
Група шахраїв, які знаходились під вартою у слідчому ізоляторі, привласнили 18 мільйонів гривень громадян України та іноземців за допомогою фішингу.