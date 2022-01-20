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15 марта, 19:03 • 107529 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145453 просмотра

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15 марта, 13:22 • 124861 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101849 просмотра

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Во Львове из кабинета судьи грабитель украл 120 тысяч долларов

Во Львове из кабинета судьи грабитель украл 120 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 17962 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Западном апелляционном суде города Львов грабитель проник в служебное помещение суда, и украл личное имущество у судьи. Об этом информирует пресс-служба Западного апелляционного суда Львова, передает УНН.

Цитата

“В ночь на 18 января 2022 года неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АГС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах. По факту проникновения полицией открыто уголовное производство, ведется следствие”, - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили журналисту УНН в полиции Львовской области, речь идет о большой сумме - 120 тысяч долларов.

"Похищено 120 тысяч долларов наличных из кабинета судьи. Сейчас открыто производство, устанавливаются обстоятельства", - сообщило в полиции.

Добавим

Группа мошенников, которые находились под стражей в следственном изоляторе, присвоили 18 миллионов граждан Украины и иностранцев с помощью фишинга.

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