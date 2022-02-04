У Верховному Суді заявили, що з їх майданчика зникло близько 70 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Києві з майданчика Верховного суду України зникли 68 автомобілів на суму понад 12,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВС.
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“У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що Верховний Суд України, виявивши такі обставини, повідомив Національну поліцію України про можливе правопорушення.
Доповнення
У Західному апеляційному суді міста Львів грабіжник проникнув у службове приміщення суду, та вкрав особисте майно в судді.