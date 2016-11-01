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В сентябре почти 26% населения Украины задолжало за жилищно-коммунальные услуги

В сентябре почти 26% населения Украины задолжало за жилищно-коммунальные услуги

Киев • УНН

 • 12793 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В сентябре 2016 года 25,9% населения Украины задолжало за жилищно-коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

По данным Госстатистики, в сентябре 2016 года население Украины уплатило за жилищно-коммунальные услуги 3,1 млрд грн или 74,1% начисленных за этот период сумм за электроэнергию — 1,6 млрд грн, или 99,6% начисленных за этот период сумм.

При этом, по состоянию на конец сентября 2016 года задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 4,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 2,5 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение — 1,9 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за электроэнергию — 3,1 млрд грн.

Вместе с тем, задолженность за услуги газоснабжения увеличилась по сравнению с предыдущим периодом и составила на конец сентября 2016 года 2,4 млрд грн.

По расчетам Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2016 года составили 526,3 грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНН,  августе 2016 года населению Украины за потребленные коммунальные услуги было начислено к уплате 3,87 млрд грн, из которых было оплачено лишь 2,9 млрд грн, то есть 25,1% население не оплатило за потребленные услуги.

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