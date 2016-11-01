У вересні майже 26% населення України заборгувало за житлово-комунальні послуги

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 2290 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 28942 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 59483 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 73838 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 143542 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205796 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192955 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212930 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197300 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152851 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
84 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

2 квітня, 20:19 • 8349 перегляди

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

2 квітня, 20:24 • 8801 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 12298 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 6922 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

00:26 • 4914 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 2312 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 486537 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 321455 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 383306 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 495504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125785 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185263 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127921 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162585 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185802 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

У вересні майже 26% населення України заборгувало за житлово-комунальні послуги

У вересні майже 26% населення України заборгувало за житлово-комунальні послуги

Київ • УНН

 • 12798 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У вересні 2016 року 25,9% населення України заборгувало за житлово-комунальні послуги. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними Держстатистики, у вересні 2016 року населення України сплатило за житлово-комунальні послуги 3,1 млрд грн або 74,1% нарахованих за цей період сум, за електроенергію — 1,6 млрд грн або 99,6% нарахованих за цей період сум.

При цьому, станом на кінець вересня 2016 року заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 4,8 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 2,5 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 1,9 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,4 млрд грн, за електроенергію — 3,1 млрд грн.

Водночас, заборгованість за послуги газопостачання збільшилася порівняно з попереднім періодом та становила на кінець вересня 2016 року 2,4 млрд грн.

За розрахунками Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год), на одного власника особового рахунку у вересні 2016 року становили 526,3 грн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНН, у серпні 2016 року населенню України за спожиті комунальні послуги було нараховано до сплати 3,87 млрд грн, з яких було сплачено лише 2,9 млрд грн, тобто 25,1% населення не сплатило за спожиті послуги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38