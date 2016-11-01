У вересні майже 26% населення України заборгувало за житлово-комунальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У вересні 2016 року 25,9% населення України заборгувало за житлово-комунальні послуги. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними Держстатистики, у вересні 2016 року населення України сплатило за житлово-комунальні послуги 3,1 млрд грн або 74,1% нарахованих за цей період сум, за електроенергію — 1,6 млрд грн або 99,6% нарахованих за цей період сум.
При цьому, станом на кінець вересня 2016 року заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 4,8 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 2,5 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 1,9 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,4 млрд грн, за електроенергію — 3,1 млрд грн.
Водночас, заборгованість за послуги газопостачання збільшилася порівняно з попереднім періодом та становила на кінець вересня 2016 року 2,4 млрд грн.
За розрахунками Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год), на одного власника особового рахунку у вересні 2016 року становили 526,3 грн.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, у серпні 2016 року населенню України за спожиті комунальні послуги було нараховано до сплати 3,87 млрд грн, з яких було сплачено лише 2,9 млрд грн, тобто 25,1% населення не сплатило за спожиті послуги.