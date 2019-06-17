В Венесуэле по меньшей мере 16 человек погибли после того, как автобус упал в овраг
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы. В автокатастрофе погибли по меньшей мере 16 человек, еще около 30 получили травмы, сообщила в воскресенье радиостанция Union Radio, передает УНН.
Правоохранители начали расследование обстоятельств случившегося.
Сведений об их состоянии не обнародованы.
Власть изучает список из 30 пострадавших, которые были доставлены в местные больницы.
Напомним, Туристы попали в ДТП в Турции, 11 пострадавших.