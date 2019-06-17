В Венесуэле по меньшей мере 16 человек погибли после того, как автобус упал в овраг

Правоохранители начали расследование обстоятельств случившегося.

Сведений об их состоянии не обнародованы.

Власть изучает список из 30 пострадавших, которые были доставлены в местные больницы.

Напомним, Туристы попали в ДТП в Турции, 11 пострадавших.