У Венесуелі щонайменше 16 людей загинули після того, як автобус впав в яр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Автобус втратив керування і звалився в яр в штаті Сулія на північному заході Венесуели. В автокатастрофі загинули щонайменше 16 осіб, ще близько 30 отримали травми, повідомила в неділю радіостанція Union Radio, передає УНН.
Правоохоронці почали розслідування обставин того, що сталося.
Відомостей про їхній стан не оприлюднено.
Влада вивчає список з 30 постраждалих, які були доставлені в місцеві лікарні.
Нагадаємо, Туристи потрапили у ДТП в Туреччині, 11 постраждалих.