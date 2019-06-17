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У Венесуелі щонайменше 16 людей загинули після того, як автобус впав в яр

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Автобус втратив керування і звалився в яр в штаті Сулія на північному заході Венесуели. В автокатастрофі загинули щонайменше 16 осіб, ще близько 30 отримали травми, повідомила в неділю радіостанція Union Radio, передає УНН.

У Венесуелі щонайменше 16 людей загинули після того, як автобус впав в яр

Правоохоронці почали розслідування обставин того, що сталося.

Відомостей про їхній стан не оприлюднено.

Влада вивчає список з 30 постраждалих, які були доставлені в місцеві лікарні.

Нагадаємо, Туристи потрапили у ДТП в Туреччині, 11 постраждалих.

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