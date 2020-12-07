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В Венесуэле прошли парламентские выборы: ЕС не признал результаты голосования, где победили сторонники Мадуро

Киев  •  УНН

 • 13774 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. ЕС не признает результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы, на которых лидирует блок “Большой патриотический полюс”, куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством нынешнего президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении верховного представителя по иностранным делам и политике союза Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС, пишет УНН.

Боррель отметил, что голосование “не соответствовало минимальным международным стандартам”.

“Это неуважение к политическому плюрализму, отстранение (от выборов) и судебное преследование лидеров оппозиции не позволяют ЕС признать этот избирательный процесс заслуживающим доверия и прозрачным, а его результаты отражающими волю венесуэльского народа”, — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

Напомним, альянс “Великий патриотический полюс”, в который входит Единая социалистическая партия Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, одерживает победу на парламентских выборах. По итогам подсчета 82% голосов Мадуро с союзниками получает 67,6%, оппозиционный блок “Демократический альянс” — 18%. Такие данные приводит агентство EFE. Явка составила всего 31% (правом голоса в Венесуэле обладают около 20 млн человек).

Мадуро уже заявил, что его сторонникам удалось вернуть большинство в Национальной ассамблее. От Единой соцпартии в нее в числе прочих баллотировались жена президента Силия Флорес и сын Николас Мадуро Гуэрра. Reuters утверждает, что Флорес депутатский мандат получит. Всего в выборах участвовали 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Парламент Венесуэлы — Национальная ассамблея — избирается на пять лет. Перед этими выборами число депутатов было увеличено с 167 до 277. Председатель Национального избирательного совета Индира Альфонсо объяснила, что это необходимо из-за резкого роста числа политических партий, которые намеревались участвовать в выборах.

Пять лет назад выборы в парламент выиграла оппозиция — блок “Круглый стол демократического единства” получил 109 мест. Тогда Единая соцпартия проиграла впервые за 16 лет. Сейчас повторить этот результат оппозиционные силы не смогли — сказались раскол и решение наиболее популярных партий выборы бойкотировать, несмотря на обещание Мадуро в случае выигрыша оппозиции уйти в отставку.

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