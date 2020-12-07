У Венесуелі пройшли парламентські вибори: ЄС не визнав результати голосування, де перемогли прибічники Мадуро

Боррель зазначив, що голосування “не відповідало мінімальним міжнародним стандартам”.

“Це неповага до політичного плюралізму, відсторонення (від виборів) і судове переслідування лідерів опозиції не дозволяють ЄС визнати цей виборчий процес таким, що заслуговує довіри і прозорим, а його результати такими, що відображають волю венесуельського народу”, — йдеться в заяві глави європейської дипломатії.

Нагадаємо, альянс “Великий патріотичний полюс”, в який входить Єдина соціалістична партія Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро, здобуває перемогу на парламентських виборах. За підсумками підрахунку 82% голосів Мадуро з союзниками отримує 67,6%, опозиційний блок “Демократичний альянс” — 18%. Такі дані наводить агентство EFE. Явка склала всього 31% (право голосу в Венесуелі мають близько 20 млн осіб).

Мадуро вже заявив, що його прихильникам вдалося повернути більшість в Національній асамблеї. Від Єдиної соцпартії в неї в числі інших балотувалися дружина президента Сілія Флорес і син Ніколас Мадуро Гуерра. Reuters стверджує, що Флорес депутатський мандат отримає. Всього у виборах брали участь 14 тис. кандидатів від 107 політичних сил.

Парламент Венесуели — Національна асамблея — обирається на п’ять років. Перед цими виборами кількість депутатів було збільшено з 167 до 277. Голова Національної виборчої ради Індіра Альфонсо пояснила, що це необхідно через різке зростання кількості політичних партій, які мали намір брати участь у виборах.

П’ять років тому вибори в парламент виграла опозиція — блок “Круглий стіл демократичної єдності” отримав 109 місць. Тоді Єдина соцпартія програла вперше за 16 років. Зараз повторити цей результат опозиційні сили не змогли — позначилися розкол і вирішення найбільш популярних партій вибори бойкотувати, не дивлячись на обіцянку Мадуро в разі виграшу опозиції піти у відставку.