В Венесуэле сообщили, что планируют обсудить возможный визит Мадуро в РФ

“Пока подготовка не ведется. Скоро, скорее всего в июле, заместитель министра иностранных дел России Рябков посетит Каракас. Это будет возможностью обсудить визит президента Мадуро”, — сказал он. “Это будет рабочий визит. Сроков пока нет”, — добавил посол.

Ранее в этом месяце в МИД Венесуэлы заявили, что визит Мадуро в Россию может состояться в скором времени.

13 июня Сергей Рябков сообщил, что планирует посетить Венесуэлу, где продолжается внутриполитический кризис, “в ближайшие недели”.

Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро в прошлом месяце подписал оборонный контракт с РФ на сумму более 200 млн долларов. Об этом заявил в своем микроблоге в Twitter помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.