В Венесуэле сообщили, что планируют обсудить возможный визит Мадуро в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию может начаться во время рабочей поездки в Каркас заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, которая запланирована на июль. Об этом заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Тортоса на полях десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, информирует УНН.
“Пока подготовка не ведется. Скоро, скорее всего в июле, заместитель министра иностранных дел России Рябков посетит Каракас. Это будет возможностью обсудить визит президента Мадуро”, — сказал он. “Это будет рабочий визит. Сроков пока нет”, — добавил посол.
Ранее в этом месяце в МИД Венесуэлы заявили, что визит Мадуро в Россию может состояться в скором времени.
13 июня Сергей Рябков сообщил, что планирует посетить Венесуэлу, где продолжается внутриполитический кризис, “в ближайшие недели”.
Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро в прошлом месяце подписал оборонный контракт с РФ на сумму более 200 млн долларов. Об этом заявил в своем микроблоге в Twitter помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.