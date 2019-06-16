Мадуро уклав оборонний контракт із Росією на понад 200 млн доларів - Болтон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро минулого місяця підписав оборонний контракт з РФ на суму понад 200 млн доларів. Про це заявив у своєму мікроблозі у Twitter помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, передає УНН.
“У травні, коли сотні тисяч венесуельців голодували, Мадуро заплатив Росії 209 мільйонів доларів за оборонний контракт, щоб купити її постійну підтримку”, — написав Болтон.
Він підкреслив, що Мадуро дуже неефективно розпоряджався ресурсами країни, і що самі венесуельці хочуть справжньої демократії.
Раніше повідомлялось, що представники Збройних сил Венесуели навчають членів колумбійської ліворадикального повстанського угруповання “Армія національного звільнення” користуватись російськими переносними зенітними ракетними комплексами “Ігла-С”.
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