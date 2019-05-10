Трамп заявив, що стримує войовничий характер свого помічника Болтона

КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в четвер, що тільки він може стримувати норов свого помічника з національної безпеки Джона Болтона, який давно і міцно користується репутацією "яструба". Про це повідомляє УНН із посиланням на WP.