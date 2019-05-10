Трамп заявив, що стримує войовничий характер свого помічника Болтона
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в четвер, що тільки він може стримувати норов свого помічника з національної безпеки Джона Болтона, який давно і міцно користується репутацією "яструба". Про це повідомляє УНН із посиланням на WP.
У Білому домі журналісти попросили президента США прокоментувати відомості про те, що той незадоволений розробленої своїм радником стратегією США по Венесуелі.
"У нього жорстка позиція по цій ситуації, але це нормально. Чесно кажучи, я стримую (характер) Джона, що досить дивно", - зазначив Трамп.
"Я єдиний, хто його стримує. Це нормально. Мої (помічники) дотримуються різних поглядів. У мене є Джон Болтон, а також інші люди, які трохи більше миролюбні, ніж він. Мені подобається Джон", - підкреслив президент.
Раніше УНН повідомляв, що Трамп вважає себе обманутим своїм оточенням через обіцянки швидкої перемоги в Венесуелі.