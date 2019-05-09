Трамп вважає себе обманутим своїм оточенням через обіцянки швидкої перемоги в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Трамп вважає, що був обманутий своїм оточенням, яке обіцяло швидку перемогу лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо над президентом Ніколасом Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.
Зокрема, претензії президент висловив раднику з національної безпеки Джону Болтону, який, на думку Трампа, намагається втягнути його у війну.
WP вказало, що формально американська політика щодо Венесуели залишається колишньою: Білий дім як і раніше наполягає на відході Мадуро.
Однак при цьому в американській адміністрації тепер визнають, що швидко замінити нинішнього президента на Гуайдо не вийде. Сам Трамп заявив Болтону і іншим соратникам, що вони недооцінили Мадуро, який виявився "міцним горішком", відмовився покидати Венесуелу і придушив спробу повстання минулого тижня.
Нагадаємо, лідер опозиції і спікер Національних зборів Венесуели Хуан Гуайдо в інтерв’ю газеті The Washington Post заявив, що спроба повалення чинного президента країни Ніколаса Мадуро зазнала невдачі.