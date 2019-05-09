Трамп посчитал себя обманутым своим окружением из-за обещаний быстрой победы в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Трамп считает, что был обманут своим окружением, которое обещало быструю победу лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо над президентом Николасом Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.
В частности, претензии президент высказал советнику по национальной безопасности Джону Болтону, который, по мнению Трампа, пытается втянуть его в войну.
WP указало, что формально американская политика в отношении Венесуэлы остается прежней: Белый дом по-прежнему настаивает на уходе Мадуро.
Однако при этом в американской администрации теперь признают, что быстро заменить нынешнего президента на Гуайдо не получится. Сам Трамп заявил Болтону и другим соратника, что они недооценили Мадуро, который оказался "крепким орешком", отказался покидать Венесуэлу и подавил попытку восстания на прошлой неделе.
Напомним, лидер оппозиции и спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью газете The Washington Post заявил, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.