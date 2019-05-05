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Гуайдо визнав невдачу спроби повалення Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Лідер опозиції і спікер Національних зборів Венесуели Хуан Гуайдо в інтерв’ю газеті The Washington Post заявив, що спроба повалення чинного президента країни Ніколаса Мадуро зазнала невдачі. За його словами, причиною тому послужила недостатня підтримка з боку венесуельських військових, повідомляє УНН.

Венесуельський опозиціонер зазначив, що він розраховував на складання президентських повноважень Мадуро, після чого військові масово перейшли б на бік опозиції. Однак цього не сталося, в зв’язку з чим політик визнав, що він і його прихильники прорахувалися в цьому питанні.

“Можливо, причина в тому, що нам до сих пір потрібно більше солдатів для підтримки для того, щоб захистити конституцію”, — сказав Гуайдо.

При цьому він дав зрозуміти, що погодився б на іноземну інтервенцію до Венесуели з боку США, якщо така пропозиція надійшла б.

“Спасибі за такий варіант, ми оцінимо цю пропозицію і, можливо, розглянемо його в парламенті, щоб вирішити цю кризу. Якщо це буде необхідно, можливо, ми схвалимо його”, — сказав опозиціонер, відповідаючи на питання про те, що б він відповів помічникові президента США з національної безпеки Джону Болтону у відповідь на пропозицію про військове втручання з боку Вашингтона.

В кінці квітня в Каракасі і ряді інших міст Венесуели пройшли масові протести проти чинного президента країни після оголошення Гуайдо про початок фінальної стадії операції “Свобода”, спрямованої на усунення Мадуро від влади і “припинення узурпації” в країні. В результаті сутичок на демонстрації постраждали десятки людей. Після цього міністр комунікацій та інформації Хорхе Родрігес заявив про запобігання чергової спроби провести в країні державний переворот.

Раніше повідомлялося, що США втратили шанс налаштувати армію Венесуели проти Мадуро

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