ЗМІ дізналися, що США втратили шанс налаштувати армію Венесуели проти Мадуро

КИЇВ. 4 травня. УНН. Глава президентської гвардії і військової контррозвідки Венесуели генерал Іван Ернандес у травні 2017 року звертався до адміністрації президента США з проханням посприяти в отриманні віз для членів його сім’ї, щоб звозити в Штати на лікування свого 3-річного сина. Однак адміністрація Дональда Трампа йому відмовила. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на колишнього співробітника адміністрації Трампа і людини, знайомої з дискусіями, які тоді велися з цього приводу в Білому домі, передає УНН.