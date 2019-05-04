ЗМІ дізналися, що США втратили шанс налаштувати армію Венесуели проти Мадуро

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Глава президентської гвардії і військової контррозвідки Венесуели генерал Іван Ернандес у травні 2017 року звертався до адміністрації президента США з проханням посприяти в отриманні віз для членів його сім’ї, щоб звозити в Штати на лікування свого 3-річного сина. Однак адміністрація Дональда Трампа йому відмовила. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на колишнього співробітника адміністрації Трампа і людини, знайомої з дискусіями, які тоді велися з цього приводу в Білому домі, передає УНН.

За інформацією агентства, Ернандес хотів відправити свого сина в Бостон для проведення йому операції на головному мозку. Після декількох днів внутрішніх дебатів в Білому домі відхилили прохання Ернандеса, порахувавши нерезонним допомагати високопоставленому члену уряду, який Вашингтон вважав корумпованим і злочинним.

Агентство звертає увагу, що випадок, який мав місце близько двох років тому, можливо, став однією з втрачених можливостей для влади США схилити армію Венесуели до того, щоб зрадити Ніколаса Мадуро.

Саме до Ернандеса, а також до міністра оборони Венесуели Владіміра Падріно і голови Верховного суду країни Майкла Морено звертався на цьому тижні радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Це сталося під час чергової спроби опозиції змістити Мадуро з поста президента. Болтон просив Ернандеса, Падріно і Морено скористатися останнім шансом і перейти на бік опозиції. Однак зусилля Болтона і венесуельської опозиції результатів не дали. Вище військове керівництво Венесуели і інші наближені Мадуро залишилися йому вірні.

Як стало відомо раніше, Трамп повідомив результати бесіди з Путіним щодо ситуації в Венесуелі.

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