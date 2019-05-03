Трамп повідомив результати бесіди з Путіним щодо ситуації в Венесуелі

За його словами, в ході бесіди були порушені декілька тем, в тому числі ситуація в Венесуелі. “І він (Путін) зовсім не хоче втручатися в Венесуелу, але хоче, щоб щось позитивне відбулося з Венесуелою. І я відчуваю те ж саме”, — цитує Трампа Reuters. “Ми хочемо доставити гуманітарну допомогу — зараз люди голодують, у них немає їжі, немає води”, — додав він.

Про те, що обидва лідери обговорювали Венесуелу, йшлося трохи раніше і в повідомленні Кремля. Зокрема, як зазначила прес-служба президента Росії, російський лідер зазначив, що спроби втручатися в ситуацію в Венесуелі ззовні “підривають перспективи політичного врегулювання кризи”. Путін в розмові з Трампом зазначив, що “тільки самі венесуельці вправі визначати майбутнє своєї країни”, уточнив Кремль.

Як повідомляв УНН, Вашингтон налаштований на поліпшення відносин з Москвою і розширення обсягів двосторонньої торгівлі.