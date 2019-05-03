Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле

По его словам, в ходе беседы были затронуты несколько тем, в том числе ситуация в Венесуэле. “И он (Путин) совсем не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы что-то позитивное произошло с Венесуэлой. И я испытываю то же самое”, — цитирует Трампа Reuters. “Мы хотим доставить гуманитарную помощь — сейчас люди голодают, у них нет еды, нет воды”, — добавил он.

О том, что оба лидера обсуждали Венесуэлу, говорилось чуть ранее и в сообщении Кремля. В частности, как отметила пресс-служба президента России, российский лидер указал, что попытки вмешиваться в ситуации в Венесуэле извне “подрывают перспективы политического урегулирования кризиса”. Путин в разговоре с Трампом отметил, что “только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны”, уточнил Кремль.

Как сообщал УНН, Вашингтон настроен на улучшение отношений с Москвой и расширения объемов двусторонней торговли.