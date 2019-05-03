Трамп: ми налаштовані на поліпшення відносин з РФ і розширення двосторонньої торгівлі

Коментуючи телефонну розмову, що відбулася раніше в той же день, з президентом Росії Володимиром Путіним, американський лідер уточнив, що в ході його розглядалися в тому числі питання двосторонніх торговельно-економічних відносин. “Ми також обговорили торгівлю. Ми маємо намір вести торгівлю в великих обсягах з Росією. Ми торгуємо зараз, обсяг дещо зріс. Але він (Путін) хотів би вести торгівлю, і ми хотіли б вести торгівлю”, — сказав глава адміністрації США.

Він підкреслив, що не бачить нічого поганого в поліпшенні відносин США з Росією та Китаєм. “Ладити з Росією і Китаєм, усіма ними — добре, а не погано. Це позитивно. Ладити з іншими країнами — добре”, — зазначив Трамп. “Ми хочемо мати добрі відносини з усіма державами”, — запевнив президент.

Як повідомила прес-служба Кремля, в п’ятницю Путін і Трамп в ході тривалої телефонної розмови, що відбулася за ініціативою американської сторони, обговорили питання двосторонніх відносин з акцентом на економічну співпрацю і підтвердили обопільний настрій на активізацію діалогу в різних областях, в тому числі з питань стратегічної стабільності.

Як стало відомо раніше, Трамп і Путін обговорили Україну.