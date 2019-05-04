СМИ узнали, что США потеряли шанс настроить армию Венесуэлы против Мадуро

КИЕВ. 4 мая. УНН. Глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес в мае 2017 года обращался в администрацию президента США с просьбой посодействовать в получении виз для членов его семьи, чтобы свозить в Штаты на лечение своего 3-летнего сына. Однако администрация Дональда Трампа ему отказала. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Трампа и человека, знакомого с дискуссиями, которые тогда велись на этот счет в Белом доме, передает УНН.