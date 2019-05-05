Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Венесуэльский оппозиционер отметил, что он рассчитывал на сложение президентских полномочий Мадуро, после чего военные массово перешли бы на сторону оппозиции. Однако этого не произошло, в связи с чем политик признал, что он и его сторонники просчитались в этом вопросе.

“Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию”, — сказал Гуайдо.

При этом он дал понять, что согласился бы на иностранную интервенцию в Венесуэлу со стороны США, если такое предложение поступило бы.

“Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его”, — сказал оппозиционер, отвечая на вопрос о том, что бы он ответил помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону в ответ на предложение о военном вмешательстве со стороны Вашингтона.

В конце апреля в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли массовые протесты против действующего президента страны после объявления Гуайдо о начале финальной стадии операции “Свобода”, направленной на устранение Мадуро от власти и “прекращение узурпации” в стране. В результате стычек на демонстрации пострадали десятки человек. После этого министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил о предотвращении очередной попытки провести в стране госпереворот.

Ранее сообщалось, что США потеряли шанс настроить армию Венесуэлы против Мадуро