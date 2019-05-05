Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью газете The Washington Post заявил, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. По его словам, причиной тому послужила недостаточная поддержка со стороны венесуэльских военных, сообщает УНН.
Венесуэльский оппозиционер отметил, что он рассчитывал на сложение президентских полномочий Мадуро, после чего военные массово перешли бы на сторону оппозиции. Однако этого не произошло, в связи с чем политик признал, что он и его сторонники просчитались в этом вопросе.
“Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию”, — сказал Гуайдо.
При этом он дал понять, что согласился бы на иностранную интервенцию в Венесуэлу со стороны США, если такое предложение поступило бы.
“Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его”, — сказал оппозиционер, отвечая на вопрос о том, что бы он ответил помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону в ответ на предложение о военном вмешательстве со стороны Вашингтона.
В конце апреля в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли массовые протесты против действующего президента страны после объявления Гуайдо о начале финальной стадии операции “Свобода”, направленной на устранение Мадуро от власти и “прекращение узурпации” в стране. В результате стычек на демонстрации пострадали десятки человек. После этого министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил о предотвращении очередной попытки провести в стране госпереворот.
Ранее сообщалось, что США потеряли шанс настроить армию Венесуэлы против Мадуро