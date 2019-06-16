Мадуро заключил оборонный контракт с Россией на более 200 млн долларов - Болтон

"В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России 209 млн долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку", - написал Болтон.

Он подчеркнул, что Мадуро очень неэффективно распоряжался ресурсами страны, и сами венесуэльцы хотят настоящей демократии.

Ранее сообщалось, что представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" пользоваться российскими переносными зенитными ракетными комплексами "Игла-С".

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