Мадуро заключил оборонный контракт с Россией на более 200 млн долларов - Болтон
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в прошлом месяце подписал оборонный контракт с РФ на сумму более 200 млн долларов. Об этом заявил в своем микроблоге в Twitter помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает УНН.
"В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России 209 млн долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку", - написал Болтон.
Он подчеркнул, что Мадуро очень неэффективно распоряжался ресурсами страны, и сами венесуэльцы хотят настоящей демократии.
Ранее сообщалось, что представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" пользоваться российскими переносными зенитными ракетными комплексами "Игла-С".
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