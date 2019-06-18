У Венесуелі повідомили, що планують обговорити можливий візит Мадуро в РФ

КИЇВ. 18 червня. УНН. Підготовка візиту президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Росію може початися під час робочої поїздки в Каркас заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, яка запланована на липень. Про це заявив у понеділок в бесіді з кореспондентом ТАСС посол Венесуели Карлос Рафаель Тортоса на полях десятої міжнародної зустрічі високих представників, які курують питання безпеки, інформує УНН.