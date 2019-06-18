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У Венесуелі повідомили, що планують обговорити можливий візит Мадуро в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Підготовка візиту президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Росію може початися під час робочої поїздки в Каркас заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, яка запланована на липень. Про це заявив у понеділок в бесіді з кореспондентом ТАСС посол Венесуели Карлос Рафаель Тортоса на полях десятої міжнародної зустрічі високих представників, які курують питання безпеки, інформує УНН.

У Венесуелі повідомили, що планують обговорити можливий візит Мадуро в РФ

“Поки підготовка не ведеться. Скоро, швидше за все в липні, заступник міністра закордонних справ Росії Рябков відвідає Каракас. Це буде можливістю обговорити візит президента Мадуро”, — сказав він. “Це буде робочий візит. Термінів поки немає”, — додав посол.

Раніше в цьому місяці в МЗС Венесуели заявили, що візит Мадуро в Росію може відбутися незабаром.

13 червня Сергія Рябков повідомив, що планує відвідати Венесуелу, де триває внутрішньополітична криза, “в найближчі тижні”.

Як повідомляв УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро минулого місяця підписав оборонний контракт з РФ на суму понад 200 млн доларів. Про це заявив у своєму мікроблозі у Twitter помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

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