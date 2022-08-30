В Венесуэле умер старший сын Че Гевары

Детали

По данным Prensa Latina, Гевара Марч находился с визитом в Венесуэле, когда он скончался в понедельник из-за тромба, который привел к сердечному приступу.

"С большой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и пропагандистом его идей", — написал Диас-Канель в Twitter.

Он был старшим из четырех детей, рожденных аргентинцем Геварой с кубинкой Алейдой Марч. Гевара также имел дочь Хильду от предыдущего брака с перуанкой Хильдой Гадеа.

Гевара Марч был директором Центра исследований Че Гевары в Гаване, учреждения, посвященного продвижению работы и идеологии его отца, остающегося чрезвычайно влиятельной фигурой на Кубе.

Дополнение

Че Гевара родился в Аргентине, изучал медицину, прежде чем отправиться в путешествие по Латинской Америке, где он встретил кубинских революционеров Фиделя и Рауля Кастро в Мексике.

Гевара присоединился к их армии и помог свергнуть поддерживаемого США кубинского диктатора Фульхенсио Батисту, а затем безуспешно пытался спровоцировать аналогичные марксистские революции в Конго, а затем в Боливии, где он был застрелен солдатом в 1967 году.