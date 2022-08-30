У Венесуелі помер старший син Че Гевари
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Каміло Гевара Марч, старший син ікони комуністичного революціонера Ернесто "Че" Гевари, помер у Каракасі у віці 60 років, заявив у вівторок президент Куби Мігель Діас-Канель, передає УНН.
Деталі
За даними Prensa Latina, Гевара Марч перебував з візитом у Венесуелі, коли він помер у понеділок через тромб, який призвів до серцевого нападу.
"З великим сумом ми прощаємося з Каміло, сином Че та пропагандистом його ідей", — написав Діас-Канель у Twitter.
Він був старшим із чотирьох дітей, які були народжені аргентинцем Геварою з кубинкою Алейдою Марч. Гевара також мав дочку Хільду від попереднього шлюбу з перуанкою Хільдою Гадеа.
Гевара Марч був директором Центру досліджень Че Гевари в Гавані, установи, присвяченої просуванню роботи та ідеології його батька, який залишається надзвичайно впливовою фігурою на Кубі.
Доповнення
Че Гевара народився в Аргентині, вивчав медицину, перш ніж вирушити в подорож Латинською Америкою, де він зустрів кубинських революціонерів Фіделя і Рауля Кастро в Мексиці.
Гевара приєднався до їхньої армії і допоміг скинути підтримуваного США кубинського диктатора Фульхенсіо Батісту, а потім безуспішно намагався спровокувати аналогічні марксистські революції в Конго, а потім у Болівії, де його було застрелено солдатом в 1967 році у віці 39 років.