В Венесуэле из-за нового "блэкаута" объявили незапланированный выходной

Из-за отсутствия электричества на улицы Каракаса на маршруты не вышло большинство автобусов, также не работает метрополитен. Большая часть населения не имеет доступа к интернету, не работают банкоматы. Без электричества остались также больницы. Во время предыдущего “блэкаута” в Венесуэле сообщали о более 20 погибших пациентах, умерших из-за отключения медицинского оборудования.

Представители президента Николаса Мадуро и его сторонники обвиняют США в том, что произошло. В обращении к народу министр связи Венесуэлы заявил о кибератаке со стороны американских спецслужб, которая снова вызвала отключения крупнейшей в стране (и четвертой в мире по мощности) гидроэлектростанции. Эта ГЭС обеспечивает около 80 процентов потребности Венесуэлы в электроэнергии.

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Оппозиция обвиняет в аварии Николаса Мадуро и его правительство. По мнению оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, кризис спровоцирован годы отсутствия финансирования и коррупции в энергетическом секторе страны.

Как сообщал УНН, в результате обесточивания, длившееся около недели, в Венесуэле свернули бизнес и закрыли школы.

Напомним, парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил режим чрезвычайного положения из-за отключения электроэнергии на большей части страны.

В первый день обесточивание в одном из городов Венесуэлы в больнице умерли 15 детей.