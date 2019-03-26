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У Венесуелі через новий “блекаут” оголосили незапланований вихідний

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Влада Венесуели оголосила 26 березня вихідним днем для підприємств і шкіл після того, як електропостачання припинилося на більшій частині території країни. Станом на вівторок без світла залишався 21 з 23 штатів Венесуели. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

У Венесуелі через новий “блекаут” оголосили незапланований вихідний

Через відсутність електрики на вулиці Каракаса на маршрути не вийшла більшість автобусів, також не працює метрополітен. Більша частина населення не має доступу до інтернету, не працюють банкомати. Без електрики залишилися також лікарні. Під час попереднього “блекауту” у Венесуелі повідомляли про понад 20 загиблих пацієнтів, які померли через відключення медичного обладнання.

Представники президента Ніколаса Мадуро і його прихильники звинувачують США в тому, що сталося. У зверненні до народу міністр зв’язку Венесуели заявив про кібератаку з боку американських спецслужб, яка знову спричинила відключення найбільшої в країні (і четвертої в світі за потужністю) гідроелектростанції. Ця ГЕС забезпечує близько 80 відсотків потреби Венесуели в електроенергії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блекаут у Венесуелі призвів до розкрадань супермаркетів

Опозиція звинувачує в аварії Ніколаса Мадуро і його уряд. На думку опозиційного лідера Хуана Гуайдо, криза спровокована роками відсутності фінансування і корупції в енергетичному секторі країни.

Як повідомляв УНН, внаслідок знеструмлення, що тривало близько тижня, у Венесуелі згорнули бізнес та закрили школи.

Нагадаємо, парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив режим надзвичайного стану через відключення електроенергії на більшій частині країни.

У перший день знеструмлення в одному з міст Венесуели в лікарні померли 15 дітей.

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