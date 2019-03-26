У Венесуелі через новий “блекаут” оголосили незапланований вихідний

КИЇВ. 27 березня. УНН. Влада Венесуели оголосила 26 березня вихідним днем для підприємств і шкіл після того, як електропостачання припинилося на більшій частині території країни. Станом на вівторок без світла залишався 21 з 23 штатів Венесуели. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.