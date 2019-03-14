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Блекаут у Венесуелі призвів до розкрадань супермаркетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом тижня без електроенергії у Венесуелі розкрадали супермаркети, внаслідок чого деякі міста виявились повністю розореними. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Блекаут у Венесуелі призвів до розкрадань супермаркетів

Блекаут минулого тижня паралізував більшу частину Венесуели. Відключення електроенергії призвело до розкрадань супермаркетів у багатьох містах країни.

У Маракайбо, місті на заході Венесуели, постраждали близько 500 магазинів, повідомили у Торгово-промисловій палаті штату Сулія.

"Маракайбо - місто-привид, лише залишилися хлібозаводи та міні-супермаркети", - сказав президент Торгової палати Фергус Волше.

Опозиція вважає причиною блекауту невміле управління та відсутність технічого обслуговування енергетичних об'єктів. Президент Ніколас Мадуро звинуватив у блекауті кібер-атаку, влаштовану спільними зусиллями США та венесуельської опозиції.

Як повідомляв УНН, за даними уряду, робота електромереж Венесуели повністю відновлена. 

Внаслідок знеструмлення, що тривало близько тижня, у Венесуелі згорнули бізнес та закрили школи. 

Нагадаємо, парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив режим надзвичайного стану через відключення електроенергії на більшій частині країни.

У перший день знеструмлення в одному з міст Венесуели в лікарні померли 15 дітей.

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