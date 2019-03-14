Блэкаут в Венесуэле привел к разворовыванию супермаркетов

Блэкаут на прошлой неделе парализовал большую часть Венесуэлы. Отключение электроэнергии привело к хищениям супермаркетов во многих городах страны.

В Маракайбо, городе на западе Венесуэлы, пострадали около 500 магазинов, сообщили в Торгово-промышленной палате штата Сулия.

"Маракайбо - город-призрак, только остались хлебозаводы и мини-супермаркеты", - сказал президент Торговой палаты Фергус Уолш.

Оппозиция считает причиной блэкаута неумелое управление и отсутствие технического обслуживания энергетических объектов. Президент Николас Мадуро обвинил в блэкаут кибер-атаку, устроенную совместными усилиями США и венесуэльской оппозиции.

Как сообщал УНН, по данным правительства, работа электросетей Венесуэлы полностью восстановлена.

В результате обесточивания, длившееся около недели, в Венесуэле свернули бизнес и закрыли школы.

Напомним, парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил режим чрезвычайного положения из-за отключения электроэнергии на большей части страны.

В первый день обесточивания в одном из городов Венесуэлы в больнице умерли 15 детей.