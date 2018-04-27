В Великобритани целый город ушел под воду

Авария произошла из-за повреждения трубы при монтаже новых электрических кабелей.

Вода, била фонтаном, мгновенно затопила улицы. В некоторых местах уровень воды достиг трех метров, накрывши легковые автомобили. Десять автомобилей вода остановила прямо посреди дороги.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Одну женщину пришлось срочно эвакуировать из затопленного дома.



Как сообщал УНН, непогода в Израиле унесла жизни уже 11 человек.



