В Великобритани целый город ушел под воду
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Улицы городка Веднсбери в Англии затопило из-за прорыва водопроводной трубы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Авария произошла из-за повреждения трубы при монтаже новых электрических кабелей.
Вода, била фонтаном, мгновенно затопила улицы. В некоторых местах уровень воды достиг трех метров, накрывши легковые автомобили. Десять автомобилей вода остановила прямо посреди дороги.
В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Одну женщину пришлось срочно эвакуировать из затопленного дома.
Как сообщал УНН, непогода в Израиле унесла жизни уже 11 человек.