У Великій Британії ціле місто пішло під воду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вулиці містечка Веднсбері у Англії затопило через прорив водопровідної труби. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Аварія сталася через пошкодження труби при монтажі нових електричних кабелів.
Вода, яка била фонтаном, миттєво затопила вулиці. У деяких місцях рівень води сягнув трьох метрів, накривши легкові автомобілі. Десять автівок вода зупинила прямо посеред дороги.
В результаті події ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Одну жінку довелося терміново евакуювати із затопленого будинку.
Як повідомляв УНН, негода в Ізраїлі забрала життя вже 11 осіб.