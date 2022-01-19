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В Великобритании начнут тестировать четырехдневную рабочую неделю

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. В Великобритании с июня запустят эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В тестовом проекте примет участие около 30 компаний. Эксперимент продлится полгода. В течение этого времени сотрудникам разрешат работать 32 часа в неделю. В то же время это не повлияет на их зарплату и другие бонусы.

Некоторые компании будут предлагать распределить 32 рабочих часа на 5 дней.

По словам руководителя проекта Джо Райла, такой график повысит производительность работников и поспособствует улучшению их благосостояния. Он также отметил, что аналогичные эксперименты должны провести в США, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним

В сентябре 2021 года правительство Шотландии объявило о проведении эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели на части предприятий.

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