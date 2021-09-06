Експеримент: у Шотландії буде чотириденний робочий тиждень, але не у всіх
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Уряд Шотландії оголосив про проведення експерименту із запровадження чотириденного робочого тижня на частині підприємств. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Scotsman.
Деталі
Як повідомляється, підприємствам, які перейдуть на чотириденний робочий тиждень, виплатять 10 млн євро. Та незважаючи на те, що робочий тиждень скоротиться, заробітна плата збережеться на колишньому рівні.
Цитата
“Скорочення робочого тижня може допомогти зберегти більше робочих місць кращої якості і поліпшити самопочуття”, — заявив уряд.
Додамо
Раніше план поступового обмеження робочого часу представила Шотландська національна партія, що перемогла на останніх виборах. Відомо, що за результатами опитувань, майже 90% працюючих громадян реформу схвалили.
При цьому, які саме підприємства і сектора економіки будуть задіяні в експерименті, поки не повідомляється.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У майбутньому 12-годинний робочий тиждень стане реальністю - засновник Alibaba