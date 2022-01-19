У Великій Британії почнуть тестувати чотириденний робочий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Великій Британії з червня запустять експеримент із чотириденним робочим тижнем. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
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У тестовому проекті візьме участь приблизно 30 компаній. Експеримент триватиме пів року. Протягом цього часу співробітникам дозволять працювати 32 години на тиждень. Водночас це не вплине на їхню зарплату та інші бонуси.
Деякі компанії пропонуватимуть розподілити 32 робочі години на 5 днів.
За словами керівника проекту Джо Райла, такий графік підвищить продуктивність працівників та сприятиме поліпшенню їхнього добробуту. Він також зазначив, що аналогічні експерименти мають провести у США, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.
Нагадаємо
У вересні 2021 року уряд Шотландії оголосив про проведення експерименту із запровадження чотириденного робочого тижня на частині підприємств.