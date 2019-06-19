В Великобритании двух неонацистов посадили за призывы к нападению на принца Гарри

"19-летний Михал Шевчук из Лидса и 18-летний Оскар Дунн-Кочоровски из западного Лондона были арестованы за угрозы принцу Гарри. Эти двое подростков неонацистов из группы под названием Sonnenkrieg Division призвали к расправе над Гарри за то, что тот женился на женщине смешанной расы", - говорится в сообщении.

Судья заявил, что их онлайн-деятельность была отвратительной и преступной. Данн-Кочоровски получил 18-месячный тюремный срок, а Шевчук был заключен в тюрьму на срок более 4 лет.

Подростки использовали псевдонимы, чтобы вести личные учетные записи на сайте социальной сети Gab, а также имели доступ к странице Sonnenkrieg Division, на которой они размещали собственную пропаганду, которая поощряла террористические атаки.

Среди прочего, в их материалах говорилось, что принц Гарри является "предателем расы", которого следует застрелить.

Кроме этого, в социальных сетях осуждены прославляли норвежского массового убийцу Андерса Брейвика и призвали убивать всех белых женщин, которые встречаются с мужчинами других рас.

Напомним, в Новой Зеландии мужу дали почти два года тюрьмы за публикацию видео терактов в мечетях.