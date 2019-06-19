В Великобритании двух неонацистов посадили за призывы к нападению на принца Гарри
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Двое британских подростков, которые угрожали принцу Гарри за то, что он женился на мулатке, попали за решетку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"19-летний Михал Шевчук из Лидса и 18-летний Оскар Дунн-Кочоровски из западного Лондона были арестованы за угрозы принцу Гарри. Эти двое подростков неонацистов из группы под названием Sonnenkrieg Division призвали к расправе над Гарри за то, что тот женился на женщине смешанной расы", - говорится в сообщении.
Судья заявил, что их онлайн-деятельность была отвратительной и преступной. Данн-Кочоровски получил 18-месячный тюремный срок, а Шевчук был заключен в тюрьму на срок более 4 лет.
Подростки использовали псевдонимы, чтобы вести личные учетные записи на сайте социальной сети Gab, а также имели доступ к странице Sonnenkrieg Division, на которой они размещали собственную пропаганду, которая поощряла террористические атаки.
Среди прочего, в их материалах говорилось, что принц Гарри является "предателем расы", которого следует застрелить.
Кроме этого, в социальных сетях осуждены прославляли норвежского массового убийцу Андерса Брейвика и призвали убивать всех белых женщин, которые встречаются с мужчинами других рас.
Напомним, в Новой Зеландии мужу дали почти два года тюрьмы за публикацию видео терактов в мечетях.