У Великій Британії двох неонацистів посадили за заклики до нападу на принца Гаррі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Двоє британських підлітків, які погрожували принцу Гаррі за те, що він одружився на мулатці, потрапили за ґрати. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
“19-річний Міхал Шевчук з Лідса і 18-річний Оскар Дунн-Кочоровскі з західного Лондона були заарештовані через погрози принцу Гаррі. Ці двоє підлітків-неонацистів з групи під назвою Sonnenkrieg Division закликали до розправи над Гаррі за те, що той одружився з жінкою змішаної раси”, — йдеться в повідомленні.
Суддя заявив, що їх онлайн-діяльність була огидною і злочинною. Данн-Кочоровскі отримав 18-місячний тюремний термін, а Шевчук був поміщений у в’язницю на термін понад 4 роки.
Підлітки використовували псевдоніми, щоб вести особисті облікові записи на сайті соціальної мережі Gab, а також мали доступ до сторінки Sonnenkrieg Division, на якій вони розміщували власну пропаганду, яка заохочувала терористичні атаки.
Серед іншого, в їх матеріалах говорилося, що принц Гаррі був “зрадником раси”, якого слід застрелити.
Крім цього, в соціальних мережах засуджені прославляли норвезького масового вбивцю Андерса Брейвіка і закликали вбивати всіх білих жінок, які зустрічаються з чоловіками інших рас.
Нагадаємо, у Новій Зеландії чоловіку дали майже два роки в’язниці за публікацію відео терактів в мечетях.