В Василькове продолжаются бои за аэропорт

Детали

Как сообщил Кулеба, русские войска наносили ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева.

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“Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Сейчас удалось перекрыть поставки газа. Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неминуемая экологическая катастрофа”, — написал он.

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