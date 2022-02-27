У Василькові тривають бої за аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Василькові тривають бої за аеропорт. Війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула пожежа. ДСНС не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Про це на свої сторінці у Facebook написав Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба, передає УНН.
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Як повідомив Кулеба, російські війська завдавали ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва.
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“Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа”, — написав він.
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