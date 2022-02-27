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Пожежа на нафтобазі у Василькові: синоптик розповіла, куди вітер може понести шкідливий дим

Пожежа на нафтобазі у Василькові: синоптик розповіла, куди вітер може понести шкідливий дим

Київ • УНН

 • 311812 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Василькові Київської області продовжує горіти нафтобаза, яку обстріляли окупанти. Через бойові дії пожежники не можуть там працювати на повну. Синоптик Наталія Діденко розповіла, куди вітер може віднести небезпечний дим. Про це вона повідомила у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Дим та шкідливі речовини будуть розтікатися. Що зараз із вітром? У Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий. Далі, під ранок, напрямок перейде на північно-західне походження. Вдень у неділю дутиме знову з півночі, але посилиться. В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно-східний, помірний, не слабкий. Легко розрахувати, куди коливатиметься основна маса цієї небезпечної гарі”, — зазначила Наталія Діденко.

Наталія Діденко додала, що “вікна й так краще зараз тримати закритими, а в цій ситуації — тим більше. Ще раз уважно почитайте, куди більше зміщуватиметься дим і гарь. Хай кожному воздасться за діла його. Обов’язково воздасться”.

Нагадаємо 

У Василькові Київської області після обстрілу горить нафтобаза.

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