Пожар на нефтебазе в Василькове: синоптик рассказала, куда ветер может унести вредный дым
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Василькове Киевской области продолжает гореть нефтебаза, которую обстреляли оккупанты. Из-за боевых действий пожарные не могут там работать на полную. Синоптик Наталья Диденко рассказала, куда ветер может отнести опасный дым. Об этом она сообщила в Facebook, пишет УНН.
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“Дым и вредные вещества будут растекаться. Что сейчас с ветром? В Василькове сейчас направление ветра северное, то есть с севера, небольшое. Далее, под утро, направление перейдет на северо-западное происхождение. Днем в воскресенье будет дуть снова с севера, но усилится. Во второй половине дня воскресенья ветер сменится на юго-восточный, умеренный, не слабый. Легко рассчитать, куда будет колебаться основная масса этой опасной гари”, — отметила Наталья Диденко.
Наталья Диденко добавила, что “окна и так лучше сейчас держать закрытыми, а в этой ситуации — тем более. Еще раз внимательно почитайте, куда больше будет смещаться дым и гарь. Пусть каждому воздастся за дела его. Обязательно воздастся”.
Напомним
В Василькове Киевской области после обстрела горит нефтебаза.