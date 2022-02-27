Пожар на нефтебазе в Василькове: синоптик рассказала, куда ветер может унести вредный дым

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“Дым и вредные вещества будут растекаться. Что сейчас с ветром? В Василькове сейчас направление ветра северное, то есть с севера, небольшое. Далее, под утро, направление перейдет на северо-западное происхождение. Днем в воскресенье будет дуть снова с севера, но усилится. Во второй половине дня воскресенья ветер сменится на юго-восточный, умеренный, не слабый. Легко рассчитать, куда будет колебаться основная масса этой опасной гари”, — отметила Наталья Диденко.

Наталья Диденко добавила, что “окна и так лучше сейчас держать закрытыми, а в этой ситуации — тем более. Еще раз внимательно почитайте, куда больше будет смещаться дым и гарь. Пусть каждому воздастся за дела его. Обязательно воздастся”.

Напомним

В Василькове Киевской области после обстрела горит нефтебаза.