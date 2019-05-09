В Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит последовательность курса - Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса. Об этом заявила во время рабочей поездки в Вашингтон (США) Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Правительство настроено на взаимодействие, сотрудничество и максимальное сохранение наработок и начатых серьезных структурных реформ вновь избранным Президентом. Реформы должны углубляться, и новоизбранный Президент должен быть максимально вовлечен в эту работу", - отметила вице-премьер-министр. Она добавила, что по результатам ее встреч в Вашингтоне, этого ожидают и наши американские партнеры.
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"Существует полное понимание того, что выбор украинского народа относительно необратимости европейской и евроатлантической интеграции абсолютно поддерживается здесь, в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что это будет отображаться в общем продвижении повестки дня реформ, как со стороны различных политических сил в Украине, так и со стороны наших партнеров", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса: "Так же, для наших партнеров важно, чтобы не было неожиданностей и радикальных изменений курса страны от выбранного направления, в том числе во взаимодействии с международными финансовыми организациями".
Ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что изменение Президента несет ряд вызовов для безопасности Украины и продолжения реформ.