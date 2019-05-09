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У Вашингтоні очікують, що Україна збереже послідовність курсу - Климпуш-Цинцадзе

У Вашингтоні очікують, що Україна збереже послідовність курсу - Климпуш-Цинцадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Вашингтоні очікують, що Україна збереже свою передбачуваність і послідовність курсу. Про це заявила під час робочої поїздки до Вашингтона (США) Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

“Уряд налаштований на взаємодію, співпрацю та максимальне збереження напрацювань і розпочатих серйозних структурних реформ новообраним Президентом. Реформи мають поглиблюватись, і новообраний Президент має бути максимально залучений до цієї роботи”, — зазначила віце-прем’єр-міністр. Вона додала, що, за результатами її зустрічей у Вашингтоні, цього очікують і наші американські партнери.

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“Існує повне розуміння того, що вибір українського народу щодо незворотності європейської і євроатлантичної інтеграції абсолютно підтримується тут, у Сполучених Штатах. Я сподіваюся, що це відображатиметься в спільному просуванні порядку денного реформ, як з боку різних політичних сил в Україні, так і з боку наших партнерів”, — сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, у Вашингтоні очікують, що Україна збереже свою передбачуваність і послідовність курсу: “Так само, для наших партнерів важливо, щоби не було несподіванок і радикальних змін курсу країни від обраного напрямку, у тому числі у взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями”.

Раніше Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що зміна Президента несе низку викликів для безпеки України та продовження реформ. 

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