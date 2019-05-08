Помічник Держсекретаря США запевнив у підтримці територіальної цілісності України

КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні до України прибув помічник Держсекретаря Джордж Кент, який зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і запевнив у міцній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні на сторінці в Facebook, передає УНН.