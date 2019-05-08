Помічник Держсекретаря США запевнив у підтримці територіальної цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні до України прибув помічник Держсекретаря Джордж Кент, який зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і запевнив у міцній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні на сторінці в Facebook, передає УНН.
"За сніданком з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заступник помічника Держсекретаря Джордж Кент запевнив у міцній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив, що США засуджують дестабілізуючий крок Росії з надання паспортів громадянам України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, відбулася зустріч віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе та посла України в США Валерія Чалого з сенаторкою США від Республіканської партії Сюзан Коллінз.