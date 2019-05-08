Помощник госсекретаря США заверил в поддержке территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня в Украину прибыл помощник госсекретаря Джордж Кент, который встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине на странице в Facebook, передает УНН.
"За завтраком с министром иностранных дел Павел Климкин, заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, состоялась встреча вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и посла Украины в США Валерия Чалого с сенатором США от Республиканской партии Сюзан Коллинз.