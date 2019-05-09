Зміна Президента несе низку викликів для безпеки України - Климпуш-Цинцадзе

“Зміна Президента несе низку викликів для безпеки України та продовження реформ. Проведення дострокових парламентських виборів, як це обговорюється зараз, може стати безвідповідальним кроком” - відзначила вона.



У ході виступу Віце-прем’єр-міністр нагадала про широкий консенсус українського суспільства щодо продовження європейського і євроатлантичного курсу нашої країни та підкреслила, що Україна має рухатися до повноправного членства в ЄС, як це передбачено Конституцією України.



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Зі свого боку Іванна Климпуш-Цинцадзе запевнила, що для неї в пріоритеті збереження послідовного, активного і суттєвого діалогу з партнерами в ЄС і НАТО під час перехідного періоду. Вона вкотре наголосила, що існує широкий консенсус українського суспільства щодо продовження європейського і євроатлантичного курсу країни. Більше того, влада зобов'язана робити все можливе, щоб Україна рухалася до повноправного членства в ЄС і НАТО, як це передбачено Конституцією.



Крім того, вона додала, що Кабмін очікує співпраці й повної взаємодії від новообраного Президента України Володимира Зеленського щодо імплементації реформ та курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.



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