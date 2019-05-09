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Смена Президента несет ряд вызовов для безопасности Украины - Климпуш-Цинцадзе

Смена Президента несет ряд вызовов для безопасности Украины - Климпуш-Цинцадзе

Киев  •  УНН

 • 10973 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Изменение Президента несет ряд вызовов для безопасности Украины и продолжения реформ. Об этом заявила во время визита в Вашингтон вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Изменение Президента несет ряд вызовов для безопасности Украины и продолжения реформ. Проведение досрочных парламентских выборов, как это обсуждается сейчас, может стать безответственным шагом ", - отметила она.

В ходе выступления Вице-премьер-министр напомнила про широкий консенсус украинского общества о продлении европейского и евроатлантического курса нашей страны и подчеркнула, что Украина должна двигаться к полноправному членству в ЕС, как это предусмотрено Конституцией Украины.

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Со своей стороны Иванна Климпуш-Цинцадзе заверила, что для нее в приоритете сохранения последовательного, активного и существенного диалога с партнерами в ЕС и НАТО во время переходного периода. Она в очередной раз подчеркнула, что существует широкий консенсус украинского общества о продлении европейского и евроатлантического курса страны. Более того, власти обязаны делать все возможное, чтобы Украина двигалась к полноправному членству в ЕС и НАТО, как это предусмотрено Конституцией.

Кроме того, она добавила, что Кабмин ожидает сотрудничества и полного взаимодействия от новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского по имплементации реформ и курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как сообщал УНН, украинские дипломаты в США призвали сенатора способствовать усилению давления на РФ

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