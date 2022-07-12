В Варшаве полиция задержала мужчину со взрывчаткой; эвакуировали территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В понедельник полиция Польши сообщила, что задержала 31-летнего мужчину, установившего взрывное устройство на улице в центре Варшавы, где более 300 человек принимали участие в марше памяти жертв резни поляков во время Второй мировой войны, об этом сообщает УНН
Детали
Полиция сообщила в Twitter, что эвакуировала территорию в пределах 200 метров от места происшествия, и прибыли эксперты со специальным оборудованием для извлечения бомбы. По их словам, взрывное устройство мужчина принес в рюкзаке.
Спикер полиции Сильвестер Марчак сказал, что это было мощное устройство, и описал ситуацию как "серьезную". Больше подробностей об устройстве он не сообщил.
Сообщений о взрывах или пострадавших во время инцидента, который произошел в нескольких кварталах от президентского дворца страны, не поступало. Ситуация нормализовалась понедельника вечером.
Напомним
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Zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu zostało ewakuowane, gdy jeden z mężczyzn wyjął pocisk z plecaka i pozostawił go na deptaku. Z zatrzymanym 31-latkiem trwają czynności. Mężczyzna był wcześniej notowany. Policyjni pirotechnicy wyznaczyli 200-metrową strefę bezpieczeństwa. pic.twitter.com/6wpumxdDY5— Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 11, 2022