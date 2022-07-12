У Варшаві поліція затримала чоловіка з вибухівкою; евакуювали територію

Деталі

Поліція повідомила у Twitter, що евакуювала територію в межах 200 метрів від місця події, і прибули експерти зі спеціальним обладнанням для вилучення бомби. За їх словами, вибуховий пристрій чоловік приніс у рюкзаку.

Речник поліції Сільвестер Марчак сказав, що це був потужний пристрій, і описав ситуацію як "серйозну". Більше подробиць про пристрій він не повідомив.

Повідомлень про вибухи чи постраждалих під час інциденту, який стався за декілька кварталів від президентського палацу країни, не надходило. Ситуація нормалізувалася ввечері понеділка.

Нагадаємо

У Британії засудили підлітка на 13 років за вбивство 12-річної дівчинки після сварки через відео у Snapchat.

Zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu zostało ewakuowane, gdy jeden z mężczyzn wyjął pocisk z plecaka i pozostawił go na deptaku. Z zatrzymanym 31-latkiem trwają czynności. Mężczyzna był wcześniej notowany. Policyjni pirotechnicy wyznaczyli 200-metrową strefę bezpieczeństwa. pic.twitter.com/6wpumxdDY5