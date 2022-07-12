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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Варшаві поліція затримала чоловіка з вибухівкою; евакуювали територію

У Варшаві поліція затримала чоловіка з вибухівкою; евакуювали територію

Київ • УНН

 • 167931 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У понеділок поліція Польщі повідомила, що затримала 31-річного чоловіка, який встановив вибуховий пристрій на вулиці в центрі Варшави, де понад 300 людей брали участь у марші пам’яті жертв різанини поляків під час Другої світової війни, про це повідомляє УНН

Деталі

Поліція повідомила у Twitter, що евакуювала територію в межах 200 метрів від місця події, і прибули експерти зі спеціальним обладнанням для вилучення бомби. За їх словами, вибуховий пристрій чоловік приніс у рюкзаку.

Речник поліції Сільвестер Марчак сказав, що це був потужний пристрій, і описав ситуацію як "серйозну". Більше подробиць про пристрій він не повідомив.

Повідомлень про вибухи чи постраждалих під час інциденту, який стався за декілька кварталів від президентського палацу країни, не надходило. Ситуація нормалізувалася ввечері понеділка.

Нагадаємо

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Zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu zostało ewakuowane, gdy jeden z mężczyzn wyjął pocisk z plecaka i pozostawił go na deptaku. Z zatrzymanym 31-latkiem trwają czynności. Mężczyzna był wcześniej notowany. Policyjni pirotechnicy wyznaczyli 200-metrową strefę bezpieczeństwa. pic.twitter.com/6wpumxdDY5

— Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 11, 2022

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